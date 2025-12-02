Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 4
Oldtimer leben länger

Oldtimer leben längerJetzt kostenlos streamen

Private Eyes

Folge 4: Oldtimer leben länger

45 Min.Ab 12

Während einer Luxus-Autoshow wird Shades Porsche gestohlen. Shade hat den Verdacht, dass sein alter Eishockey-Rivale Mark Lyte hinter der Tat stecken könnte. Unterdessen geht es Angie schlecht, sie ringt immer noch mit ihrem Trauma.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Private Eyes
MOVIESPHERE

Private Eyes

Alle 5 Staffeln und Folgen