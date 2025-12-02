Staffel 5Folge 5
Folge 5: Mord war das letzte Wort
45 Min.Ab 12
Während eines Kriminalautoren-Festivals wird aus Fiktion plötzlich Wirklichkeit, als ein junger Schriftsteller ohne ersichtlichen Grund tot umfällt. Die Ermittler folgen den Hinweisen und tauchen ein in eine Welt voller Eifersucht und Verzweiflung.
Private Eyes
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.