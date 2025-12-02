Zum Inhalt springenBarrierefrei
Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 7
Penelope allein zu Haus

Private Eyes

Folge 7: Penelope allein zu Haus

45 Min.Ab 6

Die Besitzerin eines neuartigen Smarthome-Systems namens Penelope vermutet, dass sich das System selbstständig gemacht hat. Nachdem das Team von Private Eyes beinahe zu Tode gedämpft wurde, vermuten sie, dass jemand das System manipuliert.

