Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 8
Damen- Gambit

Damen- GambitJetzt kostenlos streamen

Private Eyes

Folge 8: Damen- Gambit

45 Min.Ab 12

Shade und Angie ermitteln in einem Raubüberfall auf einen Drag Club. Der Fall ist komplizierter als es zuerst den Anschein hatte. Die emotionale Offenheit der Drag Queens bringt das Ermittlerduo zum Nachdenken, ihre eigenen Gefühle auszudrücken.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Private Eyes
MOVIESPHERE

Private Eyes

Alle 5 Staffeln und Folgen