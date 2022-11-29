Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meike Emonts nimmt kein Blatt vor den Mund!

SAT.1Staffel 2022Folge 11vom 29.11.2022
Folge 11: Meike Emonts nimmt kein Blatt vor den Mund!

70 Min.Folge vom 29.11.2022Ab 12

Das Dreamteam der Nacht ist zurück: Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" jede Nacht live zur bissigen Show-Verlängerung ein. Direkt im Anschluss an die Hauptshow lachen, lästern und leiden Melissa und Jochen mit und über die Bewohner:innen bei "Promi Big Brother". Das scharfzüngige Duo begrüßt Gäste und die Exit-Bewohner:innen zum ersten Interview nach dem Auszug und schaltet live zu den Bewohner:innen.

SAT.1
