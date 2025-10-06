Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jasmin Herren ist zu Gast bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2025 und spricht mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel über ihren Weg raus aus den Schulden - und über ein charmantes Geheimnis: Sie hat Achim Petry vor dem Einzug mit dem nötigen Glow versorgt! Beim pompöösen Luxus-Couple kommt es derweil zu ersten Eklat: Harald Glööckler hat die Spülmaschine falsch befüllt! Außerdem zu Gast: Alex Petrovic, der offen über seine Vergangenheit mit Ex-Freundin Christina Dimitriou spricht.

