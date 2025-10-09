Tränen bei Laura Blond: Ihre Mama Alexandra im TalkJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 3: Tränen bei Laura Blond: Ihre Mama Alexandra im Talk
57 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Melissa und Jochen analysieren die heißen Nominierungen - im Fokus: Désirée Nick und ihre wachsende Feindesliste. Im Studio spricht Jenny Elvers offen über ihre Romanze mit Marc Terenzi. Außerdem: Frische Baustellen-News! Ausgerechnet La Nick zementiert sich in die Herzen der Zuschauer:innen und ist neue Bauleiterin. Weht jetzt ein anderer Wind, oder anders gesagt, ertönt nun ein anderer Presslufthammer? Ebenfalls im Studio: Sandy Fähse, Buddy von Andrej Mangold und die Mama von Laura Blond.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen