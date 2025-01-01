Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 2: Kohlsuppe, nackte Hintern und jede Menge Spiele

SAT.1Staffel 2013Folge 2
Tag 2: Kohlsuppe, nackte Hintern und jede Menge Spiele

Folge 2: Tag 2: Kohlsuppe, nackte Hintern und jede Menge Spiele

57 Min.Ab 16

Es ist das Show-Highlight in diesem Herbst: Promi Big Brother! 14 Tage lang stehen in Berlin zehn prominente Bewohner unter ständiger Beobachtung: Wie schlagen sich die Promis abseits der roten Teppiche und unter 24-Stunden-Kameraüberwachung im Haus? Hier geraten sie alle an ihre Grenzen: Täglich müssen die prominenten Bewohner sich bei Challenges, Matches oder Tagesaufgaben beweisen. Moderiert wird die Show von Comedy-Prinzessin Cindy aus Marzahn und Entertainer Oliver Pocher.

