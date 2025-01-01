Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Unsere Promis am Limit

SAT.1Staffel 2014Folge 5
Unsere Promis am Limit

Unsere Promis am Limit Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 5: Unsere Promis am Limit

77 Min.Ab 12

Michael wird dank Bartrasur ein neuer Mensch, Claudia durchlebt einen wundersamen Wandel und zwischen Ronald und Hubert bahnt sich eine ernsthafte Diskussion an. Gleich zwei Keller-Bewohner dürfen nach oben ziehen.

