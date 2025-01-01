Promi Big Brother
Folge 5: Unsere Promis am Limit
77 Min.Ab 12
Michael wird dank Bartrasur ein neuer Mensch, Claudia durchlebt einen wundersamen Wandel und zwischen Ronald und Hubert bahnt sich eine ernsthafte Diskussion an. Gleich zwei Keller-Bewohner dürfen nach oben ziehen.
Weitere Folgen in Staffel 2014
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen