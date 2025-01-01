Tag 8: Da waren's nur noch elf Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 8: Tag 8: Da waren's nur noch elf
163 Min.Ab 12
An Tag 8 fällt zum ersten Mal eine endgültige Entscheidung: Ein Bewohner muss das Haus verlassen. Außerdem: Janina duscht nach dem Kriechtunnel erst einmal ausgiebig und kommt nach oben.
Weitere Folgen in Staffel 2014
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen