Tag 11: Ein neuer Prince Charming fürs MärchenlandJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 11: Tag 11: Ein neuer Prince Charming fürs Märchenland
140 Min.Folge vom 17.08.2020Ab 12
Tag 11 hat es in sich: Erst bekriegen sich Katy und Elene bis aufs Blut, dann hält Werner die Rede seines Lebens und wird wenig später emotional. Big Brother spendiert der Kommentatoren-Legende zum 82. Geburtstag gleich zwei prominente Überraschungen, darunter eine Brotzeit mit seinem langjährigen Freund Reiner Calmund. Damit ist der Tag aber lange nicht zu Ende. Im Voting müssen sich die Zuschauer zwischen Alessia Herren und Elene Lucia Ameur entscheiden.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen