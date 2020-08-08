Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 2: Heiße Flirts und Senays Ausraster

SAT.1Staffel 2020Folge 2vom 08.08.2020
98 Min.Folge vom 08.08.2020Ab 12

Während Adela und Mischa flirten, was das Zeug hält, fliegen bei Senay und Emmy die Fetzen. Doch damit ist Tag 2 bei "Promi Big Brother" 2020 noch nicht vorbei: Werner schockt seine Fans mit einer tränenreichen Enthüllung und Ginger Costello-Wollersheim mimt die Prinzessin in Not. Das alles und mehr siehst du jetzt in der ganzen Folge!

