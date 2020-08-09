Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 3: Drama, Baby!

SAT.1Staffel 2020Folge 3vom 09.08.2020
Tag 3: Drama, Baby!

Tag 3: Drama, Baby! Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 3: Tag 3: Drama, Baby!

85 Min.Folge vom 09.08.2020Ab 12

 Es ist Lutschen angesagt: Die Bewohner im Märchenwald verdienen sich mit Lolli-Lecken Taler. Doch der Teamgeist ist schnell verflogen - stattdessen fliegen die Fetzen! Erst hatet der entzugsgeplagte Senay gegen Emmy, dann wütet er auch noch gegen Elene, die unter dem Druck in Tränen ausbricht. Zumindest bei Adela und Mischa stimmt der Haussegen: Die beiden Turteltauben kommen sich immer näher. Das und mehr siehst du jetzt in der ganzen dritten Folge "Promi Big Brother" 2020!

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 13 Staffeln und Folgen