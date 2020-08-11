Tag 5: Ikkes Transformation und Werners tragisches GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 5: Tag 5: Ikkes Transformation und Werners tragisches Geheimnis
92 Min.Folge vom 11.08.2020Ab 12
Tag 5 im Märchenland deckt unerwartete Geständnisse, sowie ganze neue Seiten bei einigen Bewohnern auf. Werner gibt zunächst Einblicke in seine Vergangenheit mit Christoph Daum und offenbart anschließend noch einen dramatischen Autounfall wie auch drastische Geldprobleme. Währenddessen zeigt Senay eine ganz neue Seite: Hinter der harten Schale steckt tatsächlich ein weicher Kern. Noch mehr überrascht Ikke, als er seine Perücke abnimmt und als Matthias weitermachen will.
Promi Big Brother
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen