SAT.1Staffel 2020Folge 6vom 12.08.2020
96 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12

6 Tage im Märchenland und schon endet die Reise für gleich 2 Bewohner, die freiwillig gehen wollen. Sowohl Senay als auch Jenny können nicht mehr weitermachen und zerstören ihre Chance auf ein Happy End. Außerdem gewähren Katy und Emmy Einblicke in ihre düstere Vergangenheit. Hinter der selbstbewussten Fassade steckt weiterhin ein verletzter Kern.

SAT.1
