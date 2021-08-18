Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2021Folge 13vom 18.08.2021
121 Min.Folge vom 18.08.2021Ab 12

Tag 13 bei "Promi Big Brother" 2021 und die Gefühle könnten gemischter nicht sein. Nach dem Zuschauervoting verschlägt es Babs wieder zurück auf die Raumstation und Uwe hetzt weiterhin alle gegen sich auf. Außerdem verteilt Ina fleißig Styling-Ratschläge an Melanie, wobei die eher die männlichen Wesen im Weltraum benötigen würden. Denn so genau mit der Körperhygiene scheinen es Danny und Eric nicht zu nehmen. Und: Ein Bewohner muss das Weltall verlassen.

