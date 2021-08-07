Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 2: Der erste freiwillige Exit

SAT.1Staffel 2021Folge 2vom 07.08.2021
75 Min.Folge vom 07.08.2021Ab 12

Das "Promi Big Brother"-Raumschiff ist gerade erst abgehoben, da folgt auch schon der erste freiwillige Auszug. Gesundheitliche Probleme bringen einen Promi an den Rand seiner Kräfte, sodass dieser freiwillig das Handtuch wirft. Welcher Promi-Bewohner die Raumstation verlässt und wie es für die anderen weitergeht, siehst du jetzt in Folge 2 von "Promi Big Brother".

Weitere Folgen in Staffel 2021

