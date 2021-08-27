Promi Big Brother
Folge 22: Tag 22: Das Finale
171 Min.Folge vom 27.08.2021Ab 12
Das große Finale von "Promi Big Brother" 2021! An Tag 22 entscheidet sich, wer die Show als Gewinner:in verlassen wird und ein Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nimmt. Die vier Finalist:innen Melanie Müller, Danny Liedtke, Uwe Abel und Papis Loveday haben drei Wochen lang gekämpft, gelitten, gebangt und gelacht - nun entscheidet das Publikum, wer den Sieg verdient hat. Schau dir jetzt die ganze Folge an und erfahre, für wen die Zuschauer:innen anrufen!
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen