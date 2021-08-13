Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tag 8: Schockierende Wahrheiten und noch ein Exit

SAT.1Staffel 2021Folge 8vom 13.08.2021
72 Min.Folge vom 13.08.2021Ab 12

Die Promis können nicht nur lustig, sondern auch ernsthaft sein. Das zeigen sie heute in vielen tiefgründigen Gesprächen. Papis erzählt aus seinem Alltag, in dem rassistische Anfeindungen an der Tagesordnung sind. Danny und Eric dagegen, reflektieren ihre Fehler als Väter. Und Mimi, die hat genug von den Umständen bei "Promi Big Brother" und packt ihre Koffer.

