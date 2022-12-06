Tag 19: Das Duell der HausältestenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 19: Tag 19: Das Duell der Hausältesten
112 Min.Folge vom 06.12.2022Ab 12
Rainer Gottwald oder Katy Karrenbauer, das ist hier die Frage. Einer von beiden muss “Promi Big Brother“ 2022 kurz vor dem Finale verlassen. Niemand von ihnen fühlt sich sicher. Rainer Gottwald sieht sich als Underdog. Sam Dylan meint: "Ich glaub, es wird bis zur letzten Minute richtig knapp." Wen trifft es heute Abend?
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen