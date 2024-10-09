Tag 3: Sex-Eskapaden und heiße PartynächteJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 3: Tag 3: Sex-Eskapaden und heiße Partynächte
88 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 12
Im Container wird es heiß! Verena Kerth plaudert aus dem Promi-Nähkästchen und erzählt ihren Mitbewohner:innen von einer heißen Partynacht auf Ibiza mit Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo. Mimi Fiedler teilt ihre Vorstellung von ihrem Traummann. Elena Miras rastet aus und richtet sich wütend an die Zuschauer:innen: "Was für ekelhafte Menschen, ihr seid ekelhaft!"
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen