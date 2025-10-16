Tag 11: Rohbau-Rodeo und spitze Designer-ZähneJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 11: Rohbau-Rodeo und spitze Designer-Zähne
84 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Karina2you sorgt mit ihrer Entscheidung bei "Promi Big Brother" 2025 für bittere Tränen bei Laura Blond: Ihre Team-Einteilung sorgte für Sarah-Janes Exit. Für Laura Blond ein Schock - und Grund für Misstrauen: War alles Strategie? Jimi Blue Ochsenknecht und Satansbratan Erik feiern das "alljährliche Hobby Horsing" mit Spaten-Pferden und vollem Einsatz. Und Harald Glööckler? Der plant seine Unsterblichkeit - als Vampir im Dracula-Schloss.
