SAT.1Staffel 2025Folge 9vom 14.10.2025
100 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Karina2you und Sarah-Jane Wollny rühren mit emotionalen Geständnissen zu Tränen. Wenig Mitleid zeigen die Bewohner:innen jedoch für Marc Terenzi: Sein Image-Gerüst gerät gewaltig ins Schwanken! Ist er nur im Haus, um sich zu vermarkten? Désirée Nick und Harald Glööckler sorgen mit ihrem verkorksten Einkauf für herbe Kritik. Außerdem: Heute ist Ladies Night bei "Promi Big Brother" 2025! Nur die Frauen nominieren - nur die Männer stehen zur Wahl. Welcher Mann muss den Rohbau als erster verlassen?

SAT.1
