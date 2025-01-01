Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Promi Big Brother - Die Countdown-Show 2024

SAT.1Staffel 2024Folge 1
Promi Big Brother - Die Countdown-Show 2024

Promi Big Brother

Folge 1: Promi Big Brother - Die Countdown-Show 2024

67 Min.Ab 12

Big Brother öffnet bei "Promi Big Brother - Die Countdown-Show" 2024 seine Türen. Es gibt exklusive Einblicke in den Container, der im neuen Glanz erstrahlt. Außerdem erzählt die Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner, was sie sich erwartet. Und dann kommt Big Brother mit einem Knüller und der doppelten Überraschung: Die Reality-Stars Leyla Lahouar und Elena Miras ziehen bei "Promi Big Brother" ein. Das verspricht einiges Drama, denn Mike Heiter ist mit Leyla zusammen und der Ex von Elena.

