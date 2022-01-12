Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis backen privat

Das Lieblingsrezept von Désirée Nick

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 12.01.2022
Das Lieblingsrezept von Désirée Nick

Das Lieblingsrezept von Désirée NickJetzt kostenlos streamen

Promis backen privat

Folge 1: Das Lieblingsrezept von Désirée Nick

43 Min.Folge vom 12.01.2022Ab 6

Die Entertainerin Désirée Nick öffnet für "Promis backen privat" ihre heiligen Hallen am Rande Berlins. Mit viel Charme und ihrer unverkennbar spitzen Zunge stellt die 65-Jährige ihr Lieblingsrezept vor: die Latte-Macchiato-Banoffee-Torte. Die Eigenkreation der Promibäckerin enthält eine besondere Cremefüllung mit Bananen und einem Schuss Amaretto. Auch für die Deko hat sich "La Nick" so einiges vorgenommen und erhält dabei männliche Unterstützung.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Promis backen privat
SAT.1
Promis backen privat

Promis backen privat

Alle 4 Staffeln und Folgen