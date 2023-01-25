Die Lieblingsrezepte von Natalia Avelon und Hardy Krüger Jr.Jetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 3: Die Lieblingsrezepte von Natalia Avelon und Hardy Krüger Jr.
46 Min.Folge vom 25.01.2023Ab 6
Natalia Avelon und Hardy Krüger jr. haben bereits gemeinsam bei "Das große Promibacken" im Jahr 2022 ihr Back-Talent bewiesen. Jetzt wollen uns beide mit ihrem Lieblingsrezept begeistern. Schauspielerin Natalia Avelon backt einen "Medovnik", einen polnischen Honigkuchen, und nimmt uns mit zu ihren polnischen Wurzeln. Hardy Krüger jr. öffnet seine Haustüre und gibt private Einblicke. Der Schauspieler kreiert kleine Törtchen, die durch vier unterschiedliche Füllungen glänzen.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
