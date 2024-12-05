Property Brothers - Gut beraten!
Folge vom 05.12.2024: Jugendlicher Leichtsinn
44 Min.Folge vom 05.12.2024
Die Brüder unterstützen einen jungen 21-jährigen Investor, der sich eine Ferienimmobilie im begehrten Venice Beach für 1,35 Millionen Dollar gesichert hat. Doch schon bald zeigt sich, dass diese Entscheidung Jonathan und Drew vor eine ihrer größten Herausforderungen stellt. Das Renovierungsbudget droht aus dem Ruder zu laufen, und als Mentoren müssen sie all ihre Erfahrung einbringen, um das Projekt auf Kurs zu halten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.