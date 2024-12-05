Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 05.12.2024
44 Min. Folge vom 05.12.2024

Die Brüder unterstützen einen jungen 21-jährigen Investor, der sich eine Ferienimmobilie im begehrten Venice Beach für 1,35 Millionen Dollar gesichert hat. Doch schon bald zeigt sich, dass diese Entscheidung Jonathan und Drew vor eine ihrer größten Herausforderungen stellt. Das Renovierungsbudget droht aus dem Ruder zu laufen, und als Mentoren müssen sie all ihre Erfahrung einbringen, um das Projekt auf Kurs zu halten.

