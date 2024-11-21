Property Brothers - Gut beraten!
Folge vom 21.11.2024: Ein neues Leben
44 Min.Folge vom 21.11.2024
Nachdem Jonathan und Drew einer Neuling-Investorin geholfen haben, die Geschäftsräume ihres verstorbenen Mannes erfolgreich zu verkaufen, setzen sie ihre Unterstützung fort, indem sie den Gewinn in eine Wohnimmobilie reinvestieren, um ein dringend benötigtes Einkommen zu erzielen. Doch die Zeit drängt, denn sie haben nur 45 Tage, um das anspruchsvolle Vorhaben zu realisieren und der Investorin zu helfen, ein stabiles Fundament für ihre Zukunft aufzubauen. Mit strategischem Geschick und einer klaren Vision machen sich die beiden auf, um die Herausforderung zu meistern und der Witwe einen Neuanfang zu ermöglichen.
Genre:Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
