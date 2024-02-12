Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 2: Atlantis
41 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 12
Ben wird ins Jahr 1998 katapultiert und landet im Körper des Astronauten David Tamura. An Bord der Raumfähre Atlantis muss er verhindern, dass Tamura während eines Außeneinsatzes im All tödlich verunglückt. Währenddessen versucht Addison herauszufinden, was Ben vor ihr verheimlicht. Sie bittet Ian einen USB-Stick zu dechiffrieren, den sie zu Hause gefunden hat.
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH