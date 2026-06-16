Staffel 1Folge 3vom 16.06.2026
Tia Kofi und Florence GivenJetzt kostenlos streamen
Queerpiphany
Folge 3: Tia Kofi und Florence Given
22 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Tayce und Munroe Bergdorf sprechen mit Tia Kofi und Florence Given über deren queeres Erwachen: bei Tia waren das die queeren Charaktere in der Serie "Hollyoaks", und Florence hat sich von Lady Gaga dazu ermutigen lassen, ihre sexuelle Orientierung zu leben.
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Queerpiphany
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Genre:LGBTQ+, Interview
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: MTV Germany