TLCStaffel 1Folge 1vom 20.05.2024
Mitte der Neunziger revolutionierte „Nickelodeon“ das Kinder-Fernsehen. Der Sender hatte seinen Erfolg maßgeblich dem Produzenten Dan Schneider zu verdanken. 20 Jahre lang prägte dieser die Jugendkultur mit seinen Shows und machte Kinderschauspieler zu Stars. Er setzt sich für junge Talente wie Amanda Bynes und Ariana Grande ein, doch hinter den Kulissen werden die Darsteller und das Team mit einer sexistischen und missbräuchlichen Welt konfrontiert. Manche Dan Schneider-Stars wurden berühmt, andere litten unter psychischen Problemen. Einige von ihnen machen jetzt öffentlich, was damals wirklich geschah.

