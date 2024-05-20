Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV

TLCFolge vom 20.05.2024
45 Min.Folge vom 20.05.2024Ab 12

Zu den Kids, die Produzent Dan Schneider zu Stars machte, gehörte Amanda Bynes. Er entdeckte ihr großes komödiantisches Talent und holte das Mädchen zu der Nickelodeon-Show „All That“. Obwohl die Kids am Set ihren Schulunterricht nachholen sollten, fehlte Amanda immer öfter. Es hieß, sie sei bei Dan, um ihm Ideen vorzustellen und zu schreiben. Ihre Verbindung wurde immer enger. Ein Jahr später produzierte er für sie die „Amanda Show“ – die der große Durchbruch war. Doch dann gerät die Beziehung der beiden aus den Fugen: Crew-Mitglieder machen sich an Kinderschauspieler heran, die sie am Set kennenlernen.

