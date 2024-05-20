Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV
Folge 3: Ein perfider Plan
44 Min.Folge vom 20.05.2024Ab 12
Viele Kinderdarsteller und Autorinnen litten unter dem toxischen Arbeitsklima sowie Übergriffen am Set einiger Nickelodeon-Shows. Besonders schockierend ist jedoch das Interview mit Drake Bell, früher Star der Show „Drake-&-Josh“, in dem er erstmals öffentlich über seinen sexuellen Missbrauch spricht. Der Junge wurde einst vom Dialogtrainer Brian Peck, der als enger Vertrauter der Kinder galt, über längere Zeit brutal missbraucht. Der erschütternde Bericht schildert, wie er seinen Peiniger am Set kennenlernte, wie dieser Drakes Familie zerstörte und wie schwierig es für den Jungen war, der Hölle zu entkommen.
Genre:Dokumentation, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.