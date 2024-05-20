Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV
Folge vom 20.05.2024: Macht, Ruhm und Schmerz
44 Min.
Nachdem Nickelodeon-Dialogtrainer Brian Peck den Kinder-Star Drake Bell über längere Zeit brutal sexuell missbraucht hatte, wurde er schließlich angeklagt und zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt. Doch der riesige Skandal, der zu erwarten gewesen wäre, blieb aus: Peck arbeitete seit Langem in der Film- und Fernsehindustrie, kannte eine Menge Leute und hatte mächtige Freunde in der Branche. Diese setzten sich während des Missbrauchsprozesses für den Schauspiellehrer ein, der schon einige Hollywoodgrößen auf ihrem Weg nach oben begleitet hatte. Inzwischen wächst die Macht von Produzent Dan Schneide beim Sender.
Genre:Dokumentation, Mini-Serie
