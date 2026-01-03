Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rätselhafte Geschichte

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 03.01.2026
46 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Die heutige Folge geht verschiedenen Fragen auf den Grund: Haben Jesus und Maria Magdalena geheiratet und Kinder gezeugt? Gelang ihnen die Flucht nach Frankreich, wo ihre Nachkommen hohe soziale und berufliche Positionen belegten und in den französischen Adel einheirateten?

Kabel Eins Doku
