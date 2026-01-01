Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 03.01.2026
46 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Die heutige Folge führt uns nach Sardinien. Dort wurden in einem Höhlensystem menschliche Knochen von riesigen Dimensionen gefunden. Wandelten auf sardonischem Boden einst Riesen umher?

Kabel Eins Doku
