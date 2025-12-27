Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 03.01.2026
45 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

John Dee, Nicolas Flamel, Robert Doyle und Elias Ashmole: Wer waren diese vier mysteriösen Alchimisten, die die höchsten Institutionen ihrer Zeit mit ihrem Wissen und ihrer Magie beeindruckten? Jamie macht sich auf die Suche nach Antworten.

Kabel Eins Doku
