Folge 6: Das Geheimnis der Alchemisten
45 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12
John Dee, Nicolas Flamel, Robert Doyle und Elias Ashmole: Wer waren diese vier mysteriösen Alchimisten, die die höchsten Institutionen ihrer Zeit mit ihrem Wissen und ihrer Magie beeindruckten? Jamie macht sich auf die Suche nach Antworten.
