Rätselhafte Geschichte

Die Illuminaten

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 03.01.2026
43 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Wieviel Macht hat der obskure Orden der Illuminaten wirklich? Mysteriöse Zeichen und Symbole auf Gebäuden, Geldscheinen und an Schauplätzen der Macht lassen darauf schließen, dass es sich um eine extrem einflussreiche Geheimgesellschaft handeln muss - bestes Material für Autoren und Filmemacher. Heute kommen Experten zu Wort, die dem Orden schon seit Jahrzehnten auf der Spur sind.

