Rätselhafte Geschichte
Folge 3: Die Reichsflugscheibe
43 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12
Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs glaubten sowohl viele Deutsche als auch die Alliierten, dass die Nazis an neuen Technologien arbeiteten, die ihnen doch noch den viel beschworenen "Endsieg" bringen könnten. Im heute polnischen Eulengebirge sollen Hitlers Ingenieure hochmoderne Raketenantriebe entwickelt haben. Sind sie die Ursache für die sich damals häufenden UFO-Meldungen? Die heutige Folge untersucht, wieviel Wahrheit hinter den Vermutungen steckt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rätselhafte Geschichte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Enterprises GmbH
Enthält Produktplatzierungen