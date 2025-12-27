Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rätselhafte Geschichte

Das Genie Tesla

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 03.01.2026
43 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Nikola Tesla bereicherte die Menschheit mit genialen Erfindungen wie der Elektrizität (Wechselstrom) und dem Radio. Er war außerdem der Überzeugung, dass Strom und Telefonie für alle kostenlos zur Verfügung stehen sollte. Mit dieser Idee machte er sich allerdings nicht nur Freunde.

