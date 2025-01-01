Eintracht Spandau vs. Käfigtiger - Spieltag 6Jetzt kostenlos streamen
RAN FUSSBALL: BALLER LEAGUE
Eintracht Spandau vs. Käfigtiger - Spieltag 6
43 Min.Ab 12
Trotz Draft läuft Hans Sarpeis Eintracht Spandau nur mit 9 Leuten auf. Dagegen steht beim Käfigtiger Teammanager Diyar auf dem Platz. Kevin Prince Boateng coacht von der Seitenlinie. Welche der beiden gebeutelten Mannschaften kämpft sich heute zurück?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:SPORT
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen