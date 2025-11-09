Ranch Life - Kochen mit Herz
Folge vom 09.11.2025: Herzhaftes auf Cowboy-Art
23 Min.Folge vom 09.11.2025
Der Tag auf der Ranch beginnt für Elizabeth mit einem Hummingbird Breakfast Cake, der die Cowboys für die Arbeit mit dem Vieh stärkt. Danach geht es hinaus aufs Feld, wo das Team die Herde zusammentreibt. Zum Abschluss gibt es kräftige Brisket-Sandwiches, die Elizabeth direkt aus dem Pickup heraus serviert. So wird das Ranchleben in all seiner Herzlichkeit erlebbar.
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.