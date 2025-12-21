Hähnchen Parmigiana und Cannoli mit süßer FüllungJetzt kostenlos streamen
Ranch Life - Kochen mit Herz
Folge vom 21.12.2025: Hähnchen Parmigiana und Cannoli mit süßer Füllung
23 Min.Folge vom 21.12.2025
Elizabeths Familie hält fest zusammen – auch beim Essen. Wenn ihre Mutter zu Besuch ist, stehen italienische Klassiker auf dem Plan: knusprige Chicken Parmigiana und hausgemachte Cannoli. Zwischen Gesprächen und Lachen wird aus einem einfachen Mittag ein Moment voller Herzenswärme.
