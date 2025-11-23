Familiengerichte für drei GenerationenJetzt kostenlos streamen
Ranch Life - Kochen mit Herz
Folge vom 23.11.2025: Familiengerichte für drei Generationen
23 Min.Folge vom 23.11.2025
Elizabeth arbeitet mit ihrem Vater auf der historischen Red-Corrals-Ranch und kocht abends für die ganze Familie. Auf den Tisch kommen Arroz con Pollo und Zitronen-Baiser-Torte – Rezepte, die Erinnerungen wecken und Generationen verbinden.
