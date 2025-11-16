Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ranch Life - Kochen mit Herz

HGTVFolge vom 16.11.2025
Folge vom 16.11.2025: Auszeit und Gaumenfreuden unter der Laube

23 Min.Folge vom 16.11.2025

Zwischen Rancharbeit und Muttersein gönnt sich Elizabeth mit ihren Freundinnen einen wohlverdienten Abend. Rib-Eye-Steaks, Walnusskuchen mit gebräunter Buttercreme und gute Gespräche machen die kleine Auszeit perfekt. Ein Moment, der zeigt, wie genussvoll Zusammenhalt sein kann.

