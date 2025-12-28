Knusprig-saftige Carnitas und Karamell-BrowniesJetzt kostenlos streamen
Ranch Life - Kochen mit Herz
Folge vom 28.12.2025: Knusprig-saftige Carnitas und Karamell-Brownies
23 Min.Folge vom 28.12.2025
Wenn die Rinderherde zusammengetrieben wird, herrscht Hochbetrieb auf der Ranch. Elizabeth versorgt ihre Helfer:innen mit hausgemachten Carnitas in weichen Tortillas und saftigen Karamell-Brownies. Zwischen Staub, Sonne und Lachen zeigt sich, was Ranchleben bedeutet: Gemeinschaft, Einsatz und gutes Essen als Dank.
