Ranch Life - Kochen mit Herz

Knusprig-saftige Carnitas und Karamell-Brownies

HGTVFolge vom 28.12.2025
Knusprig-saftige Carnitas und Karamell-Brownies

Folge vom 28.12.2025: Knusprig-saftige Carnitas und Karamell-Brownies

23 Min.Folge vom 28.12.2025

Wenn die Rinderherde zusammengetrieben wird, herrscht Hochbetrieb auf der Ranch. Elizabeth versorgt ihre Helfer:innen mit hausgemachten Carnitas in weichen Tortillas und saftigen Karamell-Brownies. Zwischen Staub, Sonne und Lachen zeigt sich, was Ranchleben bedeutet: Gemeinschaft, Einsatz und gutes Essen als Dank.

