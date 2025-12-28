Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 28.12.2025
23 Min.Folge vom 28.12.2025

Elizabeth und Austin feiern den Schulabschluss von Austins Cousin mit einer großen Grillparty. Auf dem Menü stehen Butterhähnchen mit Pfirsich-Barbecue-Soße und süße Mocha-Whoopie-Pies. Freund:innen und Familie kommen zusammen, um mit Musik, Essen und Erinnerungen einen neuen Lebensabschnitt zu feiern.

