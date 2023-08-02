Zum Inhalt springenBarrierefrei
Reality Shore

MTVStaffel 2Folge 12vom 02.08.2023
Folge 12

Reality Shore

Folge 12: Folge 12

50 Min.Folge vom 02.08.2023Ab 16

In der Best Of Folge blickt die Family auf die Highlights der letzten Wochen zurück: auf die wildesten Partys, die heißesten Küsse, die emotionalsten Lovestorys und die hitzigsten Dramen. Das Wiedersehen alter Freunde endet in einer Eskalation.

