Staffel 2Folge 5vom 12.07.2023
51 Min.Folge vom 12.07.2023Ab 16

Die Family spielt ein Quiz am Meer, bei dem auf die Verlierer eine ganz besondere Strafe wartet. Der Partyabend endet für zwei Member in einer heißen Badewanne. Eine neue Sexbombe zieht ein und legt sich direkt mit den Ladys an.

