Staffel 2Folge 9vom 26.07.2023
Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Reality Shore
Folge 9: Folge 9
68 Min.Folge vom 26.07.2023Ab 16
Ein gemeinsamer Bootsausflug endet in einem Zickenkrieg. Gleich zwei neue Boys leisten der Shore Family Gesellschaft und bringen Stimmung in die Bude. In der Villa geht es heiß her, ein wildes Geknutschte jagt das nächste und sorgt für Liebesdrama.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reality Shore
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© MTV